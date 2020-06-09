В Москве 8 июня произошло ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова, который пьяным выехал на встречную полосу. Водитель грузовика Сергей Захаров, который попал в аварию, утром скончался в больнице.

Водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался внедорожник Михаила Ефремова, от полученных травм скончался. Об этом сообщили в больнице Склифасовского, пишет ВВС.

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ДТП с Ефремовым: что известно

Произошла аварии 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения и многочисленные очевидцы, видео сразу попало в социальные сети.

Ефремов в аварии не пострадал, а вот водитель фургона Сергей Захаров был зажат в кабине своего авто. Его реанимировали в скорой и отвезли в больницу. Однако утром 9 июня стало известно, что он умер.

Ефремов был нетрезв

Актера Ефремова задержали на месте происшествия и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позже экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин в эфире телеканала "Россия 24".

"Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – сообщили в МВД. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

После аварии Ефремова сразу же сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что актер нетрезвый и сам об этом признается.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пока Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкое – по части статьи 264. В таком случае актеру будет грозить до 12 лет лишения свободы.

Что известно о Сергее Захарове?Пока немного. Он – уроженец Рязани, ему было 57 лет. В Москве работал водителем-курьером. На момент аварии ехал в фургоне "Деликатеска.ру". Фирма занимается доставкой морских продуктов.