В Москве вблизи Смоленской площади 8 июня произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Как рассказали пострадавшие в аварии, а также ее свидетели, устроил все известный актер Михаил Ефремов, который пьяным выехал на встречную полосу.

Видео с места аварии уже попали в социальные сети и ютуб, сообщает 24 канал.

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На них авторы рассказывают о деталях аварии, а также о ее участниках. На кадрах четко видно, что актер Ефремов там тоже есть. У него очень странное поведение, будто он не понимает, что с ним происходит.

Это может быть как алкогольным опьянением, как заявляют очевидцы ДТП, так и последствием самой аварии. Сейчас достоверной информации нет.

ДТП в Москве с участием Михаила Ефремова: смотрите видео

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве: смотрите видео​

На одном из видео заметно, что пострадавший в аварии человек не может самостоятельно покинуть авто. Он весь в крови ждет внутри, пока его деблокируют спасатели. Информации о состоянии его здоровья нет.

Опубликовали в сети и еще одно видео, на котором видно сам момент аварии. Там четко видно, что авто Ефремова банально не собиралось поворачивать на повороте, вылетело на встречную и влетело в другой автомобиль.

Пострадавший – 40-летний россиянин Сергей Захаров. Его в крайне тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. За здоровье мужчины борются медики.

Самого Ефремова уже задержали правоохранители. Против него могут возбудить уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. За это он может на 7 лет загреметь за решетку.

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП: смотрите видео

Кто такой Михаил Ефремов: коротко

Он популярный в России актер театра и кино. Имеет звание заслуженного артиста России. Он сам родом из Москвы, где родился еще 53 года назад.

Михаил Ефремов известен тем, что он был ведущим проекта "Жди меня", а также снялся в более сотни российских фильмов и сериалов.