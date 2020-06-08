У Москві поблизу Смоленської площі 8 червня трапилася ДТП за участю одразу кількох автомобілів. Як розповіли потерпілі в аварії, а також її свідки, влаштував усе відомий актор Михайло Єфремов, який п'яним виїхав на зустрічну смугу.

Відео з місця аварії вже потрапили у соціальні мережі та ютуб, повідомляє 24 канал.

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На них автори розповідають про деталі аварії, а також її учасників. На кадрах чітко помітно, що актор Єфремов там теж є. У нього вкрай дивна поведінка, наче він не розуміє, що з ним відбувається.

Це може бути як алкогольним сп'янінням, як заявляють очевидці ДТП, так і наслідками самої аварії. Наразі достовірної інформації немає.

ДТП у Москві за участю Михайла Єфремова: дивіться відео

Актор Михайло Єфремов влаштував ДТП у Москві: дивіться відео

На одному з відео помітно, що постраждалий в аварії чоловік не може самостійно покинути авто. Він увесь у крові чекав всередині, поки його не деблокували рятувальники.

Опублікували у мережі й ще одне відео, на якому видно сам момент аварії. Там чітко помітно, що авто Єфремова банально не збиралося повертати на повороті, вилетіло на зустрічну й влетіло в інший автомобіль.

Постраждалий – 40-річний росіянин Сергій Захаров. Його у вкрай важкому стані відвезли в реанімацію. За здоров'я чоловіка борються медики.

Самого Єфремова вже затримали правоохоронці. Проти нього можуть відкрити кримінальну справу за статтею про порушення ПДР у стані алкогольного сп'яніння. За це він може на 7 років загриміти за ґрати.

Російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП: дивіться відео

Хто такий Михайло Єфремов: коротко

Він популярний у Росії актор театру й кіно. Має звання заслуженого артиста Росії. Він сам родом з Москви, де народився ще 53 роки тому.

Михайло Єфремов відомий тим, що він був ведучим проєкту "Жди меня", а також знявся у понад сотні російських фільмів і серіалів.