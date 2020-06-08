Російський актор Єфремов влаштував п'яну ДТП у центрі Москви: відео 18+
У Москві поблизу Смоленської площі 8 червня трапилася ДТП за участю одразу кількох автомобілів. Як розповіли потерпілі в аварії, а також її свідки, влаштував усе відомий актор Михайло Єфремов, який п'яним виїхав на зустрічну смугу.
Відео з місця аварії вже потрапили у соціальні мережі та ютуб, повідомляє 24 канал.
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На них автори розповідають про деталі аварії, а також її учасників. На кадрах чітко помітно, що актор Єфремов там теж є. У нього вкрай дивна поведінка, наче він не розуміє, що з ним відбувається.
Це може бути як алкогольним сп'янінням, як заявляють очевидці ДТП, так і наслідками самої аварії. Наразі достовірної інформації немає.
ДТП у Москві за участю Михайла Єфремова: дивіться відео
Актор Михайло Єфремов влаштував ДТП у Москві: дивіться відео
На одному з відео помітно, що постраждалий в аварії чоловік не може самостійно покинути авто. Він увесь у крові чекав всередині, поки його не деблокували рятувальники.
Опублікували у мережі й ще одне відео, на якому видно сам момент аварії. Там чітко помітно, що авто Єфремова банально не збиралося повертати на повороті, вилетіло на зустрічну й влетіло в інший автомобіль.
Постраждалий – 40-річний росіянин Сергій Захаров. Його у вкрай важкому стані відвезли в реанімацію. За здоров'я чоловіка борються медики.
Самого Єфремова вже затримали правоохоронці. Проти нього можуть відкрити кримінальну справу за статтею про порушення ПДР у стані алкогольного сп'яніння. За це він може на 7 років загриміти за ґрати.
Російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП: дивіться відео
Хто такий Михайло Єфремов: коротко
Він популярний у Росії актор театру й кіно. Має звання заслуженого артиста Росії. Він сам родом з Москви, де народився ще 53 роки тому.
Михайло Єфремов відомий тим, що він був ведучим проєкту "Жди меня", а також знявся у понад сотні російських фільмів і серіалів.