У Москві 8 червня трапилася ДТП за участю відомого актора Михайла Єфремова, який п'яним виїхав на зустрічну смугу. Водій вантажівки Сергій Захаров, який потрапив в аварію, вранці помер у лікарні.

Водій фургона Сергій Захаров, у якого врізався позашляховик Михайла Єфремова, від отриманих травм помер. Про це повідомили у лікарні Скліфасовського, пише ВВС.

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ДТП з Єфремовим: що відомо

Сталася аварія 8 червня у районі Смоленської площі в Москві. Позашляховик Jeep, за кермом якого був Михайло Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіштовхнувся з фургоном.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження і численні очевидці, відео одразу потрапило у соціальні мережі.

Єфремов у аварії не постраждав, а от водій фургона Сергій Захаров був затиснутий у кабіні свого авто. Його реанімували у швидків та відвезли до лікарні. Однак, вранці 9 червня стало відомо, що він помер.

Єфремов був нетверезий

Актора Єфремова затримали на місці події і відправили на медичний огляд на предмет наявності алкоголю в крові. Пізніше експертиза підтвердила, що актор був п'яний, повідомив глава пресслужби московської поліції Володимир Васенін в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Порушено справу стосовно водія іномарки за частиною 2 статті 264 Кримінального кодексу Російської Федерації (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів)", – повідомили в МВС. Санкція даної статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Опісля аварії Єфремова одразу ж зняли на відео очевидці. На кадрах видно, що актор нетверезий та сам про це зізнається.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

За даними джерела ТАСС в правоохоронних органах, поки Єфремова відпустили під підписку про невиїзд.

Після смерті потерпілого водія кримінальну справу стосовно Єфремова може бути перекваліфіковано на більш тяжку – за частиною статті 264. В такому випадку акторові буде загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про Сергія Захарова?Поки небагато. Він – уродженець Рязані, йому було 57 років. У Москві працював водієм-кур'єром. На момент аварії їхав у фургоні "Деликатеска.ру". Фірма займається доставкою морських продуктів.