Российский актер Михаил Ефремов вызвал смертельное ДТП в Москве. Видео с места инцидента заполонили сеть. После немалого резонанса стало известно, что Михаил Ефремов признал свою вину. Однако адвокат актера опроверг эту информацию. Официальных данных пока нет.

Об этом "РИА Новости" сообщили, что один из адвокатов актера, который решил не разглашать своего имени, дал первый комментарий. По его словам, Михаил Ефремов признал свою вину в смертоносной ДТП. Больше деталей резонансного дела он не раскрывал.

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И после распространения информации в СМИ юрист Вадим Яловицкий опроверг данные о признании вины.

Как произошло ДТП с Михаилом Ефремовым

В воскресенье, 8 июня, российский актер Михаил Ефремов вызвал жуткую аварию. Его внедорожник на скорости выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения, установленные в районе Смоленской площади в Москве. Видео сразу же распространили в сети.

Смотрите видео момента ДТП и ареста Ефремова:

Михаил Ефремов не получил ни одной травмы во время аварии. В то же время водитель фургона Сергей Захаров попал в реанимацию, где умер утром 9 июня. Сейчас доказано, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Михаилу Ефремову грозит 12 лет заключения.



Сейчас Михаила Ефремова отпустили из-под стражи, взяв подписку о невыезде. 9 июня ему должны избрать меру пресечения. Допрос актера пока не состоялся по "техническим причинам", о чем рассказал его адвокат.

Как Ефремов прокомментировал ДТП на месте аварии

В сети также появилось видео, снятое после столкновения. Перед камерой Михаил Ефремов заявил, что не знает, что случилось и кто пострадал в ДТП. В то же время актер, едва говоря, заверил, что вылечит потерпевшего, поскольку у него много денег.