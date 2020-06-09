Російський актор Михайло Єфремов спричинив смертельну ДТП в Москві. Відео з місця інциденту заполонили мережу. Після чималого резонансу стало відомо, що Михайло Єфремов визнав свою вину.

Про це "РИА Новости" розповів адвокат актора, який вирішив не розголошувати свого імені. За його словами, Михайло Єфремов визнав свою провину у смертоносній ДТП. Більше деталей резонансної справи він вирішив не розкривати.

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Як сталась ДТП з Михайлом Єфремовим

У неділю, 8 червня, російський актор Михайло Єфремов спричинив моторошну аварію. Його позашляховик на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив фургон. Момент інциденту зафіксували камери спостереження, встановлені у районі Смоленської площі, що в Москві. Відео одразу ж поширили у мережі.

Дивіться відео моменту ДТП та арешту Єфремова:

Михайло Єфремов не отримав жодної травми під час аварії. Водночас водій фургона Сергій Захаров потрапив до реанімації, де помер вранці 9 червня. Наразі доведено, що актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Михайлу Єфремову загрожує 12 років ув'язнення.

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