Російському актору Михайлу Єфремову, що став учасником смертельної аварії в центрі Москви 8 червня, може загрожувати 12 років в’язниці. Справу проти нього перекваліфікували на більш важку статтю, що передбачає до 12 років колонії.

Річ у тім, що за кермом свого авто Єфремов перебував у стані важкого алкогольного сп’яніння. Під час експертизи в його крові виявили 2,1 проміле алкоголю. Про це інформує телеграм-канал Baza.

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Окрім того, 9 червня стало відомо про смерть Сергія Захарова – ще одного учасника аварії. Це – водій фургону, якого від удару затиснуло в кабіні власного авто. Чоловіка реанімували, цілу ніч від нього не відходили медики, однак вже вранці він помер.

ДТП за участю Єфремова: що відомо

Аварія сталася пізно ввечері 8 червня у районі Смоленської площі в Москві.

Позашляховик Jeep, за кермом якого був Михайло Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіштовхнувся з фургоном.

Водія фургона Сергія Захарова рятувальники вирізали з авто спецобладнанням.

Захарова у вкрай важкому стані доправили до лікарні, де він вранці 9 червня помер.

Єфремов в аварії не постраждав, а на відео з місця аварії видно, що він поводиться неадекватно.

За даними ЗМІ, поки актора відпустили під підписку про невиїзд.

Хто такий Михайло Єфремов? Відомий російський актор і телеведучий. У фільмографії актора понад сотня кіноробіт. Єфремов також відомий як ведучий телевізійної програми "Жди меня".