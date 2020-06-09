Российскому актеру Михаилу Ефремову, который стал участником смертельной аварии в центре Москвы 8 июня, может грозить 12 лет тюрьмы. Дело против него переквалифицировали на более тяжелую статью, которая предусматривает до 12 лет колонии.

Дело в том, что за рулем своего авто Ефремов находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Во время экспертизы в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

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Кроме того, 9 июня стало известно о смерти Сергея Захарова – еще одного участника аварии. Это водитель фургона, которого от удара зажало в кабине собственного авто. Мужчину реанимировали, всю ночь от него не отходили медики, однако уже утром он умер.

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Авария произошла поздно вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.

Внедорожник Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

Водителя фургона Сергея Захарова спасатели вырезали из авто спецоборудованием.

Захарова в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он утром 9 июня скончался.

Ефремов в аварии не пострадал, а на видео с места аварии видно, что он ведет себя неадекватно.

По данным СМИ, пока актера отпустили под подписку о невыезде.

Кто такой Михаил Ефремов? Известный российский актер и телеведущий. В фильмографии актера более сотни киноработ. Ефремов также известен как ведущий телевизионной программы "Жди меня".