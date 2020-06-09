Відомий російський актор Михайло Єфремов спричинив 8 червня смертельну ДТП. Він виступав зі сцени з критикою путінського режиму, а в інтерв'ю зізнавався про проблеми з алкоголем і навіть кодуванням від нього. Зрештою згубну звичку він не подолав і будучи п'яним врізався у фургон на зустрічній смузі.

24 канал зібрав трохи біографічних даних Єфремова, його гострі висловлювання про Путіна і зізнання в алкоголізмі.

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Біографія Єфремова

Славетна рідня

Михайлу Єфремову 56 років, народився він у Москві в акторській родині. Його батько – актор численних радянських пропагандистських фільмів про війну, революцію і життя в комунізмі. Мати – Алла Покровська – радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка, народна артистка Радянського Союзу.



Єфремов з батьком / Фото uznayvse.ru

Загалом родина Єфремова – суцільні культурні діячі чи науковці. Так, далекий родич – прапрадід Іван Яковлєв, чуваський просвітитель, православний місіонер, педагог, організатор народних шкіл, творець нового чуваської алфавіту. Дід за материною лінією – Борис Покровський, оперний режисер, народний артист СРСР. Бабця – Анна Некрасова, режисерка Російського академічного молодіжного театру, народна артистка Росії.

Початок кар'єри

У такій митецькій родині, здавалося б, доля Єфремова визначена наперед, що зрештою і сталося. Із самого дитинства Михайло проводив час у театрі, а першу роль на сцені виконав ще школярем. Тоді ж і почав зніматися у кіно: в 1976 дебютував у фільмі "Дні хірурга Мишкина", ще через два роки знявся у стрічці "Коли я стану велетнем".

З 1982 по 1984 роки проходив військову службу в Збройних силах СРСР. Через три роки після повернення закінчив школу-студію МХАТ й очолив театр-студію "Современник-2". У 1991-1996 роках – актор МХТ імені Чехова.

Фільмографія Єфремова

Єфремов є справді одним з найпопулярніших російських акторів. Він знявся у понад 130 стрічках, перелік його ролей зайняв би не одну сторінку. Наводимо лише найвідоміше: "Віват, гардемарини!", серіал "Каменська", "9 рота", "Антикілер", "Дільниця", "Параграф 78", "Іронія долі. Продовження", "Диверсант", "Найкращий фільм – 2", "Про що ще говорять чоловіки" та багато інших.

Найвідоміші ролі Єфремова / Фото із вільних джерел

Окремо відзначимо, що Єфремов знімався у стрічці-фарсі "Ржевський проти Наполеона", у якій також брав участь Володимир Зеленський.



Зеленський і Єфремов знімалися у стрічці "Ржевський проти Наполеона" / Фото з відкритих джерел

Окрім того, Єфремов був ведучим відомої передачі "Жди меня".



Єфремов 5 років вів передачу "Жди меня"

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Критика Путіна

Єфремов відомий своїми гострими віршами і сценками з критикою Путіна. Зазвичай він переінакшує відомі вірші, вплітаючі тонкі алюзії на російські реалії та Путіна.

Дозволяє собі насміхатися з Путіна Єфремов як на великій сцені, так і просто на відео для ютубу. Його особистий канал із тонкими віршованими репризами називається "GrazhdaninPoet".

Наприклад притча про "Великого удава Пу" – алегорія на змія Каа з творчості Кіплінга. Непрозорі алюзії на прапор "Єдиної Індії", "ведмідь Балу –Медведєв", "неслухняні Бандерлоги, які його не слухаються" непрозоро натякають на політику Путіна і стан Росії.

Серед найцитованішого з цієї байки, мабуть вислів про "ботоксом закачаний презерватив.

Єфремов про "Великого удава Пу" – дивіться відео

Ще однією відомою сценкою, є нібито монолог Путіна про парад на 9 травня. Зброю і танки, які Путін зазвичай виставляє на Червоній площі, Єфремов порівняв з іграшкими, якими бавиться маленький хлопчик. У цьому монолозі Путін засмучений, що ніхто до нього не приїжджає.

А те, кого на праздник раньше звали, они же раньше приезждали,

мне наш раздор необъясним, опять про Крым, да хрен бы с ним.

Серед найсвіжіших відео – критика карантину у Росії, зокрема репетиції параду, фінансові збитки та напівзаходи безпеки. Головний герой – жадібний олень, який не може покинути голувування плем'ям і якому раптом приснилася смерть.

Проблеми з алкоголем

Після того, як стало відомо про смертельну ДТП, російська пропагандистка Ольга Скабеєва опублікувала уривок з інтерв'ю Єфремова. Там він відверто розповів про кодування від алкозалежності. Особливо виділена цитата про те, що Єфремов ніколи не сідає за кермо п'яним, оскільки "є дуже відповідальним".

До слова Михайло Єфремов визнав себе винним у резонансній ДТП, – ЗМІ

Зайшла розмова про алкоголь на тлі вислову самого Єфремова про два геніальні винаходи: колесо і алкоголь.

Мої внутрішні переживання ніколи не доводили до того, щоб я, наприклад, сів п'яним за кермо. Хоча я ніколи не приховував, на відміну від деяких, що у мене проблеми з випивкою. Алкоголь – чорна пляма на моїй репутації, яке я намагаюся відчистити,

– говорив колись Єфремов.

Опісля він розповів, що заробляє на життя лише ремеслом, а не рекламою, як наприклід інші, у кого репутація краща. Тому, підкреслив Єфремов, не може його протринькати.

Попередні ДТП Єфремова

Як пишуть російські ЗМІ, Єфремов вже потрапляв у ДТП напідпитку. Наприклад, у 2009 році Михайло Єфремов повертаючись з ділової зустрічі на своєму "Мерседесі", врізався у "Форд", в салоні якого знаходилися двоє чоловіків. За словами очевидців аварії, Михайло був п'яний настільки, що ледве міг триматися на ногах самостійно.

11 січня 2005 на прем'єрі картини "Слухач", яка проходила в кінотеатрі "Ролан" Михайло Єфремов з'явився з розбитим обличчям, повідомивши, що потрапив в аварію. Сам артист розповів, що їхав Підмосков'ям "з пристойною швидкістю".

У якийсь момент він різко загальмував і його машину винесло на зустрічну смугу, якою їхала іномарка. На щастя актора, вчасно спрацювала подушка безпеки і серйозних травм вдалося уникнути.

Особисте життя

Михайло Єфремов був одружений чотири рази і має шістьох дітей. Перша дружина Ася Воробйова, з якою Єфремов має найстаршого свого сина Микиту. Він пішов батьковим шляхом і є актором театру "Современник".



Син Єфремова Микита також став актором

Друга дружина – актриса Євгенія Добровольська. Від неї також має сина Миколу. Він також актор і знімався у серіалі "Біла гвардія".

Втретє Єфремов одружився з актрисою Ксенією Качаліною. Спільна донька Анна-Марія, проживає з батьком. Четверта, теперішня, дружина – звукорежисерка Софія Круглікова. З нею Єфремов нає дочок Віру та Надію, сина Бориса.

Реакція доньки Єфремова на п'яну ДТП

Донька Єфремова Анна-Марія на своїй-інстаграм сторінці засудила батька і написала, що відгороджувати його – неправильно і безвідповідально. Анна-Марія Єфремова, яка проживає з батьком після його розлучення з третьою дружиною, вважає його винним у ДТП, яка забрала життя невинної людини.

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Коли лише з'явилася інформація про ДТП, дівчину почали допитувати про те, чому вона не їде допомагати батькові. Ще до того, як стало відомо про смерть водія фургону, донька Єфремова різко негативно відреагувала на п'яного батька за кермом.



"Якщо посадять – буду передачки носити" – віджартувалася Анна / Скриншот її сторіз в інстаграмі



Донька Єфремова про ДТП / Скриншот її сторіз в інстаграмі

Дружина загиблого Ксенія Захарова заявила журналістам, що чекає на найсуворіше покарання для Єфремова. Вбивство, будучи за кермом напідпитку, вона назвала навмисним.

ДТП з Єфремовим: коротко