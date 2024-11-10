В городе Рас-Сидр в провинции Южный Синай перевернулся автобус. Пострадал 41 человек, передает 24 Канал со ссылкой на телеканал Cairo24.

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Пострадали украинцы

Как сообщает местный источник, среди раненых – 31 турист из Украины и страны-агрессора. Сколько именно украинцев пострадали, не уточняется. Также повреждения получили трое граждан из Казахстана, трое – из Азербайджана, а также четверо – из Египта. Всех пострадавших госпитализировали.

В Египте перевернулся автобус с пассажирами / Фото Cairo24

Кареты скорой немедленно доставили раненых в медучреждения / Фото Cairo24

К слову, в ДТП в Одесской области погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян и женщина, которая сидела на переднем сиденье. Внедорожник потерял управление и перевернулся в кювет, после чего – произошел пожар.