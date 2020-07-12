В Мариуполе водитель Mercedes отвлекся на телефон и вызвал аварию. Автомобиль наехал на двоих женщин-патрульных.

Патрульные получили травмы в результате ДТП

ДТП произошло 11 июля в Приморском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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Водитель сначала наехал на дорожный конус, который выставили патрульные. Впоследствии автомобиль столкнулся на обочине с Chery Tiggo. Уже после этого Mercedes сбил двух полицейских, которые на то время проводили следственные действия. Обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение.

За такую невнимательность водителю грозит наказание: