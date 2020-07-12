У Маріуполі водій Mercedes відволікся на телефон і спричинив аварію. Автомобіль наїхав на двох жінок-патрульних.

Патрульні отримали травми в результаті ДТП

ДТП сталась 11 липня у Приморському районі Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Донецькій області.

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Водій спочатку наїхав на дорожній конус, який виставили патрульні. Згодом автівка зіткнулась на узбіччі з Chery Tiggo. Уже після цього Mercedes збив двох поліцейських, що на той час проводили слідчі дії. Обидві співробітниці поліції отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

За таку неуважність водієві загрожує покарання: