В Ковельском ТЦК уже отреагировали на этот неприятный инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и Волынский областной ТЦК и СП.
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Что известно о ДТП в Ковеле
В сети появилось видео с момента аварии, виновником которой, по предварительной информации, был нетрезвый мужчина в военной форме. Ковельский РТЦК и СП подтвердил факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения.
Так отметили, что авария произошла в результате его управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно обнародованной информации, к счастью, никто из участников инцидента не пострадал. Отмечается, что факт ДТП зафиксировали правоохранители.
Виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там обещают, что мужчина понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины.