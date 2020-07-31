Микроавтобус с россиянами в ночь на 31 июля попал в ДТП во временно оккупированном Крыму. В результате столкновения с "КамАЗом" погибли 8 человек, еще четверо госпитализированы. Известно, что в автобусе россияне ехали на отдых на оккупированную территорию.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса просто уснул за рулем. Об этом пишет российский Интерфакс.

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После того, как водитель заснул, микроавтобус, которым он управлял, врезался в "КамАЗ", ехавший впереди. Авария произошла около 5 утра 31 июля, поэтому, похоже, водитель просто не придерживался режима сна.

На месте аварии сразу же погибли 7 человек, еще 5 пострадали. Когда их госпитализировали, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Также известно, что среди пострадавших есть 18-летняя беременная девушка.

Также известно, что микроавтобус ехал из российской Краснодара и передвигался по автодороге "Таврида", которую строят оккупанты, в сторону Симферополя. Всего в микроавтобусе ехали 15 человек, а ДТП произошло возле села Русаковка. Сейчас информация о том, не было ли среди жертв аварии украинцев, отсутствует.

ДТП с 8 погибшими в Крыму: фото

Приблизительное место аварии в Крыму: карта