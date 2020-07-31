Мікроавтобус з росіянами в ніч проти 31 липня потрапив у ДТП в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок зіткнення з "КамАЗом" загинули 8 людей, ще четверо госпіталізовані. Відомо, що в автобусі росіяни їхали на відпочинок на окуповану територію.

За попередньою версією, водій мікроавтобуса просто заснув за кермом. Про це пише російський Интерфакс.

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Після того, як водій заснув, мікроавтобус, яким він кермував, врізався в "КамАЗ", що їхав попереду. Аварія трапилася близько 5 ранку 31 липня, тож, схоже, водій просто не дотримувався режиму сну.

На місці аварії одразу ж загинули 7 людей, ще 5 постраждали. Коли їх госпіталізовували, один з постраждалих помер по дорозі в лікарню. Також відомо, що серед постраждалих є 18-річна вагітна дівчина.

Також відомо, що мікроавтобус їхав з російського Краснодара й пересувався автодорогою "Таврида", яку будують окупанти, у бік Сімферополя. Всього в мікроавтобусі їхали 15 людей, а ДТП трапилася біля села Русаківка. Наразі інформація про те, чи не було серед жертв аварії українців, відсутня.

ДТП з 8 загиблими в Криму: фото

Приблизне місце аварії в Криму: карта