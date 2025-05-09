Как сообщили в полиции, авария случилась на автомобильной дороге Н-12 сообщением "Сумы – Полтава", вблизи села Гребениковка Ахтырского района, передает 24 Канал.

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Что известно

Предварительно, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, потерял управление из-за разрыва колеса. В результате грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовым автомобилем Volvo FH13460 с прицепом.

Оба грузовых автомобиля загорелись. К сожалению, водители обоих грузовиков погибли на месте. Сразу после столкновения в аварию попал также легковой автомобиль ВАЗ-21099, двигавшийся позади Volvo. В результате этого столкновения водитель и пассажирка легкового авто получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

Авария на Сумщине / Фото полиция

К слову, на юге Италии в аварии на юге Италии погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова, когда автомобиль на скорости врезался в дерево и загорелся.