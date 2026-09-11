На Волыни мужчина подрезал автомобиль ТЦК, и тот врезался в электроопору: пострадали 4 военнослужащих

На Волыни мужчина подрезал служебный автомобиль ТЦК, в результате чего машина врезалась в электроопору и перевернулась. В ДТП пострадали 4 военнослужащих, двое из них получили серьезные травмы.

Об этом сообщает полиция Волыни.

Что известно об аварии с ТЦК?

В селе Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области произошло ДТП с участием служебного автомобиля группы оповещения ТЦК и СП. По данным полиции, местный житель 1990 года рождения совершил опасный маневр и "подрезал" служебный автомобиль.

В результате водитель потерял управление, после чего автомобиль столкнулся с электроопорой и перевернулся. От удара электроопора сломалась и упала на автомобиль, а водителя зажало в искореженном салоне. В результате ДТП травмы получили четверо военнослужащих.

Как сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, а пассажир – в состоянии средней тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще два военнослужащих, находившихся на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы. На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к аварии, в порядке статьи 208 УПК Украины. По данным полиции, он преследовал служебный автомобиль и своими действиями спровоцировал аварийную ситуацию.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения по части 3 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Полиция проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львове вечером 8 сентября произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданской женщиной, видео которого распространили в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина в военной форме силой схватил женщину и посадил ее на клумбу возле жилого дома, а находившийся рядом полицейский пытался остановить военного.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что распространенный видеофрагмент является манипулятивным и показывает лишь последствия конфликта. По версии ТЦК, во время проверки документов военнообязанный мужчина начал убегать и забежал в подъезд.

После этого гражданская женщина якобы начала блокировать вход в дом и распылила в сторону военных слезоточивый газ. Представители ТЦК утверждают, что после этого группа оповещения решила прекратить дальнейшие действия в отношении военнообязанного, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. По факту инцидента проверки проводят правоохранительные органы и Военная служба правопорядка.