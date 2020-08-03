В Николаеве 2 августа не разошлись два легковых автомобиля. В аварии пострадали семь человек, среди них – трое детей.

В ДТП пострадали семь человек

ДТП произошло на улице Одесское шоссе, утром 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области в фейсбуке.

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Daewo Sens, за рулем которого был 47-летний мужчина, и Volkswagen Golf под управлением 27-летнего местного жителя, столкнулись. В аварии травмировались трое пассажиров Daewoo Sens: две женщины в возрасте 40 и 60 лет и 9-летний мальчик.

Среди пострадавших – трое детей

Еще больше пострадавших в другом автомобиле – четверо. Повреждения получили две пассажирки 27 и 55 лет, а также двое 8-летних девочек.

Все пострадавшие были госпитализированы. В больнице их осмотрели медики, оказали помощь и отпустили домой – на амбулаторное лечение.

Полиция начала уголовное производство

Сейчас правоохранители устанавливают детали автомобильного происшествия. Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до трех лет.



Пострадавших отпустили на амбулаторное лечение / Фото пресс-службы Нацполиции



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото пресс-службы Нацполиции