У Миколаєві 2 серпня не розминулись два легкових автомобілі. У автотрощі постраждали семеро людей, серед них – троє дітей.

У ДТП постраждали семеро осіб

ДТП сталась на вулиці Одеське Шосе, вранці 2 серпня. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Миколаївській області у фейсбуці.

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Daewo Sens, за кермом якого був 47-річний чоловік, та Volkswagen Golf, під керуванням 27-річного місцевого мешканця, зіткнулись. У автотрощі травмувались троє пасажирів Daewoo Sens: дві жінки віком 40 та 60 років та 9-річний хлопчик.

Серед потерпілих – троє дітей

Ще більше постраждалих в іншому автомобілі – четверо. Пошкодження отримали двоє пасажирок 27 та 55 років, а також двоє 8-річних дівчаток.

Усі потерпілі були госпіталізовані. У лікарні їх оглянули медики, надали допомогу та відпустили додому – на амбулаторне лікування.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Наразі правоохоронці встановлюють деталі автомобільної пригоди. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі терміном до трьох років.



Потерпілих відпустили на амбулаторне лікування / Фото пресслужби Нацполіції



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото пресслужби Нацполіції