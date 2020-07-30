Масштабное ДТП произошло 30 июля в Николаеве. Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в дерево. В результате аварии пострадали 9 человек.

ДТП произошло примерно в 18:20 30 июля на Центральном проспекте, между улицами 6-я и 3-я Слободская, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Водитель маршрутки "Рута", вероятно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

В Николаеве маршрутка въехала в дерево / фото Нацполиции

В результате аварии пострадали девять пассажиров – они получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство. Они устанавливают обстоятельства и причины инцидента. Водителю грозит штраф или заключение сроком до трех лет.

В результате ДТП пострадали 9 пассажиров / Фото Нацполиции

Масштабное ДТП в Николаеве со многими пострадавшими: видео

Авария произошла на проспекте Центральном в Николаеве: смотрите карту