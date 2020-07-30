Масштабна ДТП трапилася 30 липня у Миколаєві. Водій маршрутки не впорався з керування та влетів у дерево. У результаті аварії постраждали 9 людей.

ДТП трапилася приблизно о 18:20 30 липня на проспекті Центральному, між вулицями 6-та 3-тя Слобідська, повідомляє пресслужба Нацполіції. Читайте також Смертельна аварія на Миколаївщині: водій фури наїхав на двох пішоходів – фото Водій маршрутки "Рута", ймовірно, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

У Миколаєві маршрутка в’їхала в дерево / Фото Нацполіції У результаті аварії постраждали дев’ять пасажирів – вони отримали травми різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Вони встановлюють обставини та причини інциденту. Водієві загрожує від штрафу до ув’язнення терміном до трьох років.

Внаслідок ДТП постраждали 9 пасажирів / Фото Нацполіції Масштабна ДТП ​у Миколаєві з багатьма постраждалими: відео Аварія сталася на проспекті Центральному в Миколаєві: дивіться карту