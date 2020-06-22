Утром 22 июня в Новоайдаре произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки. За рулем Volkswagen Vento находился полицейский. Он вез с собой еще трех пассажиров – все они военнослужащие.

Правоохранитель допустил столкновение с маршруткой, ехавшей за сообщением Рубежное-Марковка. Там в тот момент находились 7 пассажиров и водитель. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Что известно о пострадавших

После столкновения автомобиля с маршруткой госпитализировать пришлось 9 человек. Именно водитель-полицейский сейчас находится в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие – пассажиры обоих транспортных средств.

Иномарка полицейского после аварии

Маршрутка оказалась на обочине

У них травмы различной степени тяжести.

Как видно по фото, удар на дороге был достаточно сильным, потому что маршрутку отбросило на обочину. В то же время, у иномарки полностью смят капот.

По материалам следствия, правоохранитель – инспектор полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области. Он находился вне службы, а именно сменился с суточного дежурства на блок-посту.

Место аварии в Новоайдаре

Причины аварии и все обстоятельства сейчас изучают следователи. По факту аварии уже открыли уголовное производство. Виновника ДТП назовут после проведения необходимых судебных экспертиз.

Новоайдар на Луганщине: карта