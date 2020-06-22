Вранці 22 червня у Новоайдарі сталася ДТП за участю іномарки та маршрутки. За кермом Volkswagen Vento перебував поліцейський. Він віз з собою ще трьох пасажирів – усі вони військовослужбовці.

Правоохоронець допустив зіткнення з маршруткою, що їхала за сполученням Рубіжне – Марківка. Там у той момент перебували 7 пасажирів і водій. Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

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Що відомо про постраждалих

Після зіткнення автівки з маршруткою госпіталізувати довелося 9 осіб. Саме водій-поліцейський зараз перебуває у тяжкому стані. Інші постраждалі – пасажири обидвох транспортних засобів.



Іномарка поліцейського після аварії



Маршрутка опинилася на узбіччі

В них травми різного ступеню тяжкості.

Як видно з фото, удар на дорозі був досить сильним, бо маршрутку відкинуло на узбіччя. Водночас, в іномарки повністю зім’ятий капот.

За матеріалами слідства, правоохоронець – інспектор поліції одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області. Він перебував поза службою та саме змінився з добового чергування на блок-посту.



Місце аварії в Новоайдарі

Причини аварії та всі її обставини зараз вивчають слідчі. За фактом аварії вже відкрили кримінальне провадження. Винуватця ДТП назвуть після проведення необхідних судових експертиз.

Новоайдар на Луганщині: карта