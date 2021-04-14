Авария со смертельным исходом произошла в Одессе вечером 13 апреля. На 3 станции Люстдорфской дороги Ford Kuga с 5 людьми внутри сорвался с дороги и влетел во двор.

Пассажиров пытались вытащить из авто очевидцы, как вдруг оно загорелось. Также свидетели говорят, что в машине ехали нетрезвые люди. Обратите внимание Бензовоз столкнулся с легковушкой: ДТП с пострадавшими на Киевщине – фото Смертельное ДТП на Люстдорфской дороге 13 апреля: что известно Вечером 13 апреля в Одессе на Люстдорфской дороге произошла авария – легковушка буквально вылетела с дороги во двор "хрущевки".

Автомобиль перевернулся несколько раз на большой скорости, влетел во двор дома 88б и врезался в деревья.

Известно, что погиб один человек, еще четверо получили травмы (все – пассажиры авто). Фото свидетельствуют, что от машины осталась груда металлолома. Чтобы установить ее модель, полиции пришлось пробивать номера государственной регистрации по базе.

Некоторые местные СМИ написали, что это была Mazda.

Но на фото (если присмотреться к дискам) все же заметно, что это, скорее всего, именно Ford Kuga. Авария в Одессе на Люстдорфской дороге: смотрите фото В телеграм-канале "Одесса INFO" пишут, что автомобиль загорелся, когда очевидцы пытались достать из него пострадавших. Также свидетели якобы рассказали, что пассажиры пострадавшего авто были пьяными. Однако официальной информации об этом пока нет. На месте трагедии работают следователи.

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