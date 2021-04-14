Масштабное ДТП в Одессе на Люстдорфской дороге: есть погибший и пострадавшие – фото
Авария со смертельным исходом произошла в Одессе вечером 13 апреля. На 3 станции Люстдорфской дороги Ford Kuga с 5 людьми внутри сорвался с дороги и влетел во двор.
Источник:"Думская"
Пассажиров пытались вытащить из авто очевидцы, как вдруг оно загорелось. Также свидетели говорят, что в машине ехали нетрезвые люди.
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Смертельное ДТП на Люстдорфской дороге 13 апреля: что известно
- Вечером 13 апреля в Одессе на Люстдорфской дороге произошла авария – легковушка буквально вылетела с дороги во двор "хрущевки".
- Автомобиль перевернулся несколько раз на большой скорости, влетел во двор дома 88б и врезался в деревья.
- Известно, что погиб один человек, еще четверо получили травмы (все – пассажиры авто).
Фото свидетельствуют, что от машины осталась груда металлолома.
- Чтобы установить ее модель, полиции пришлось пробивать номера государственной регистрации по базе.
- Некоторые местные СМИ написали, что это была Mazda.
- Но на фото (если присмотреться к дискам) все же заметно, что это, скорее всего, именно Ford Kuga.
Авария в Одессе на Люстдорфской дороге: смотрите фото
Однако официальной информации об этом пока нет. На месте трагедии работают следователи.
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