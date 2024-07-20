ДТП произошло 20 июля в Хаджибейском районе, на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской.

Смотрите также В Польше разбился микроавтобус с украинцами

Как произошла авария

В полиции рассказывают, что во время движения водителю маршрутки внезапно стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

Известно о тринадцати пострадавших – 12 пассажирах и водителе. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области уточняют, что четырем пострадавшим понадобилась госпитализация. Это женщины 35, 59 и 67 лет, а также 55-летний водитель маршрутки.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация. Водитель маршрутного такси будет проверен на состояние опьянения.

В Одессе маршрутка врезалась в грузовик / Фото Нацполиция

Напомним, что недавно во Львове произошла смертельная авария с участием двух легковых машин и маршрутки.