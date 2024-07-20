ДТП трапилася 20 липня у Хаджибейському районі, на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.

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Як сталася аварія

У поліції розповідають, що під час руху водієві маршрутки раптово стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

Наразі відомо про тринадцятьох постраждалих – 12 пасажирів та водія. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області уточнюють, що чотирьом потерпілим знадобилася госпіталізація. Це жінки 35, 59 та 67 років, а також 55-річний водієві маршрутки.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутного таксі буде перевірено на стан сп’яніння.

В Одесі маршрутка врізалася у вантажівку / Фото Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно у Львові сталася смертельна аварія за участі двох легкових машин та маршрутки.