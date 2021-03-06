Часть украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, выписали из больницы
Вблизи польского городка Кашице 6 марта в жуткую аварию попал автобус с украинцами. 5 украинских граждан погибли, 35 пострадали. Часть пострадавших уже выписали из больницы.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом в комментарии сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. 9 украинцам уже оказали медицинскую помощь и выписали из больницы.
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В автобусе ехали 57 человек
До сих пор госпитализированными остаются 26 раненых. Всего в автобусе находились 57 человек.
Главное о ДТП с украинцами в Польше
- Автобус с украинцами следовал по маршруту Познань – Херсон.
- Автобус наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
- По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
- Люди, ехавшие в автобусе и не получившие серьезных травм, вернутся в Украину уже в скором времени.
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