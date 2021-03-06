Вблизи польского городка Кашице 6 марта в жуткую аварию попал автобус с украинцами. 5 украинских граждан погибли, 35 пострадали. Часть пострадавших уже выписали из больницы.

Об этом в комментарии сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. 9 украинцам уже оказали медицинскую помощь и выписали из больницы.

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В автобусе ехали 57 человек

До сих пор госпитализированными остаются 26 раненых. Всего в автобусе находились 57 человек.

Обратите внимание! Сейчас все тела погибших в ДТП, а это – 3 женщины и 2 мужчин, пытаются идентифицировать. Сразу после идентификации жертв катастрофы отправят в Украину.

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