Частину українців, що постраждали у ДТП в Польщі, виписали з лікарні
Поблизу польського містечка Кашице 6 березня у моторошну автотрощу потрапив автобус з українцями. 5 українських громадян загинули, 35 постраждали. Частину потерпілих уже виписали з лікарні.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це у коментарі повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. 9 українцям уже надали медичну допомогу та виписали з лікарні.
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В автобусі їхали 57 людей
Досі госпіталізованими залишаються 26 поранених. Загалом в автобусі перебували 57 осіб.
Головне про ДТП з українцями у Польщі
- Автобус з українцями прямував за маршрутом Познань – Херсон.
- Автобус наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.
- За попередньою версією, водій не впорався з керуванням.
- Люди, що їхали у автобусі не зазнали серйозних травм, повернуться в Україну вже незабаром.
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