В Харькове на проспекте Победы, 64, вероятно, экс-чиновник устроил тройную ДТП со многими пострадавшими. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно. По информации СМИ, нарушителем оказался Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Детали ДТП на Победы в Харькове

Инцидент произошел поздно вечером 8 июня. В результате не менее четырех человек забрала скорая. Пока о причинах аварии ничего неизвестно. Об этом пишет телеграмм канал "ХС | Харьков".

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По информации ресурса, после инцидента вероятный виновник закрылся в машине. В то же время его окружила толпа разъяренных прохожих.

Когда приехали правоохранители, мужчина все же вышел из машины. На обнародованных кадрах видно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, угрожал одному из свидетелей ударить по голове.

Журналисты добавляют, что проходить тест на драгере он отказался. А когда его привезли в больницу сдать анализы на алкоголь, мужчина устроил перепалку с активистами.

Более того, по словам одного из медиков, в общем злоумышленник вел себя неадекватно . Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно.

В итоге мужчина анализы отказался сдавать и уехал из больницы.

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Видео с места ДТП на Победы в Харькове

Что известно о вероятном нарушителе

Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем Mercedes, который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин. Это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете.

Кроме того, он в свое время был советником Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Собственно тогда он стал фигурантом еще одного скандала.

В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным Прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о двух участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".

В итоге прокуратура подготовила два ходатайства:

об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

об отстранении от должности на время досудебного расследования.

Кроме того, в суде рассмотрели иск прокуратуры о возвращении незаконно приватизированных участков леса.

По итогам судебного заседания Санину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

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Декларация Юрия Санина: коротко

Согласно декларации за 2017 год, уже экс-чиновник проживал вместе с женой Еленой Саниной.

В собственности супругов находились:

земельный участок площадью 1120 квадратных метров в поселке Рогань Харьковского района (стоимость – 93,3 тысячи гривен),

жилой дом площадью 46,6 квадратных метра в Рогани (стоимость – 260 тысяч гривен),

квартира площадью 149,2 квадратных метра в Харькове (стоимость не указана),

два гаража в Харькове (каждый по 28,2 квадратных метра и стоит по 9,8 тысячгривен).

Кроме того,

у Санина был автомобиль ВАЗ 2007 года выпуска,

у жены – Mercedes-Benz (вероятно, именно на этой машине экс-советник Кернеса совершил ДТП на Победы) и BMW X6 : машины – 2009-го и 2011 годов выпуска соответственно.