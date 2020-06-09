Пьяный экс-советник Кернеса Санин устроил масштабное ДТП в Харькове: 4 человека забрала "скорая"
В Харькове на проспекте Победы, 64, вероятно, экс-чиновник устроил тройную ДТП со многими пострадавшими. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно. По информации СМИ, нарушителем оказался Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Также он возглавлял департамент земельных ресурсов в Харьковском горсовете.
Детали ДТП на Победы в Харькове
Инцидент произошел поздно вечером 8 июня. В результате не менее четырех человек забрала скорая. Пока о причинах аварии ничего неизвестно. Об этом пишет телеграмм канал "ХС | Харьков".
Важно Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы: видео 18+
По информации ресурса, после инцидента вероятный виновник закрылся в машине. В то же время его окружила толпа разъяренных прохожих.
Когда приехали правоохранители, мужчина все же вышел из машины. На обнародованных кадрах видно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, угрожал одному из свидетелей ударить по голове.
Журналисты добавляют, что проходить тест на драгере он отказался. А когда его привезли в больницу сдать анализы на алкоголь, мужчина устроил перепалку с активистами.
Более того, по словам одного из медиков, в общем злоумышленник вел себя неадекватно. Поэтому ему даже сделать кардиограмму было невозможно.
В итоге мужчина анализы отказался сдавать и уехал из больницы.
Еще одна крупная авария ДТП с участием грузовика на Ровненщине: подробности смертельной аварии
Видео с места ДТП на Победы в Харькове
Что известно о вероятном нарушителе
Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем Mercedes, который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин. Это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете.
Кроме того, он в свое время был советником Харьковского мэра Геннадия Кернеса. Собственно тогда он стал фигурантом еще одного скандала.
В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным Прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о двух участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".
В итоге прокуратура подготовила два ходатайства:
- об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,
- об отстранении от должности на время досудебного расследования.
Кроме того, в суде рассмотрели иск прокуратуры о возвращении незаконно приватизированных участков леса.
По итогам судебного заседания Санину избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Обратите внимание Охранник Ляшко угрожал оружием мужчине на дороге: все детали скандала и видео
Декларация Юрия Санина: коротко
Согласно декларации за 2017 год, уже экс-чиновник проживал вместе с женой Еленой Саниной.
В собственности супругов находились:
- земельный участок площадью 1120 квадратных метров в поселке Рогань Харьковского района (стоимость – 93,3 тысячи гривен),
- жилой дом площадью 46,6 квадратных метра в Рогани (стоимость – 260 тысяч гривен),
- квартира площадью 149,2 квадратных метра в Харькове (стоимость не указана),
- два гаража в Харькове (каждый по 28,2 квадратных метра и стоит по 9,8 тысячгривен).
Кроме того,
- у Санина был автомобиль ВАЗ 2007 года выпуска,
- у жены – Mercedes-Benz (вероятно, именно на этой машине экс-советник Кернеса совершил ДТП на Победы) и BMW X6: машины – 2009-го и 2011 годов выпуска соответственно.
За 2017 год пенсия жены Санина составляла 12 600 гривен , зарплата Санина на должности советника городского главы Харькова - 42,3 тысяч гривен. В то же время пенсия бывшего чиновника за год составила почти 40 тысяч гривен. Никаких сбережений тогда он не декларировал.