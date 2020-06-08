В Киеве на улице Заболотного возник спор между водителями. Одним из них оказался мужчина, похожий на охранника лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – Евгения Степанюка. Более того, он не только спровоцировал конфликтную ситуацию, но и угрожал оппоненту пистолетом.

Инцидент с участием предполагаемого охранника Ляшко: детали

Событие произошло 7 июня. Об этом пишет телеграм-канал Teza.

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По информации ресурса, Степанюк якобы управлял черным внедорожником. И в один момент пытался нагло перестроиться в другую полосу. Но его не пропустили.



Олег Ляшко вместе со своим охранником Евгением Степанюком / Фото: Телеграм-канал Teza.

В конце концов вероятный охранник Ляшко подрезал другое авто, заблокировал его и выбежал выяснять отношения, угрожая пистолетом.

Также издание опубликовало видео инцидента.

Как вероятный охранник Ляшко Степанюк угрожал пистолетом во время конфликта на дороге: видео

Что известно о Евгении Степанюке

Он уже не впервые является фигурантом скандалов. В прошлом году Степанюк избил народного депутата Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь". В итоге ему объявили подозрение по статье о пособничество в насилии над государственным деятелем.

Степанюку грозило до 5 лет тюрьмы. Но ему избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Взяли его на поруки народные депутаты от фракции "Батькивщина" – Алексей Кучеренко и Михаил Волынец.

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Кроме того, в сети Евгений Степанюк отмечается большой любовью к православию и публикует посты о вере в Бога.



Степанюк публикует посты о православии и вере в Бога