ЦИК назначила выборы в 208 округе на Черниговщине 25 октября 2020 года. Именно здесь прошел в Верховную Раду погибший нардеп Валерий Давиденко. Снова вернуться в парламент изъявил желание главный радикал страны Олег Ляшко. Он заявил, что будет баллотироваться на округе Давиденко.

Денег на выборы в округе пока нет

Решение о промежуточных выборах в Верховную Раду в 208 округе ЦИК приняла на заседании 5 июня, информирует "РБК-Украина".

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Принять к сведению, избирательный процесс начинается со дня, следующего после опубликования данного постановления,

– отметила член Центризбиркома Александра Кармаза.

В ЦИК уточнили, что постановление опубликуют 26 августа. Председатель ЦИК Олег Диденко пояснил, что бюджетных ассигнований для организации выборов нет, поэтому вопрос назначения даты голосования и публикации постановления развели во времени.

Ляшко заявил о намерении баллотироваться

О намерениях баллотироваться в парламент в прежнем округе Давиденко заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Рада без Ляшко – как село без церкви. Но заметьте, как парламент тянет с назначением выборов. Они специально это делают, потому что боятся поражения,

– убежден Ляшко.

Ляшко отметил, что в 2012 году уже проходил в парламент в этом округе, однако с того времени там побеждал Давиденко.

У нас там очень мощная поддержка, и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы,

– заявил Ляшко.

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