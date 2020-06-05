Рада без Ляшко – как село без церкви: политик идет в парламент по округу Давиденко
ЦИК назначила выборы в 208 округе на Черниговщине 25 октября 2020 года. Именно здесь прошел в Верховную Раду погибший нардеп Валерий Давиденко. Снова вернуться в парламент изъявил желание главный радикал страны Олег Ляшко. Он заявил, что будет баллотироваться на округе Давиденко.
Денег на выборы в округе пока нет
Решение о промежуточных выборах в Верховную Раду в 208 округе ЦИК приняла на заседании 5 июня, информирует "РБК-Украина".
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Принять к сведению, избирательный процесс начинается со дня, следующего после опубликования данного постановления,
– отметила член Центризбиркома Александра Кармаза.
В ЦИК уточнили, что постановление опубликуют 26 августа. Председатель ЦИК Олег Диденко пояснил, что бюджетных ассигнований для организации выборов нет, поэтому вопрос назначения даты голосования и публикации постановления развели во времени.
Ляшко заявил о намерении баллотироваться
О намерениях баллотироваться в парламент в прежнем округе Давиденко заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Рада без Ляшко – как село без церкви. Но заметьте, как парламент тянет с назначением выборов. Они специально это делают, потому что боятся поражения,
– убежден Ляшко.
Ляшко отметил, что в 2012 году уже проходил в парламент в этом округе, однако с того времени там побеждал Давиденко.
У нас там очень мощная поддержка, и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы,
– заявил Ляшко.
Смерть Валерия Давиденко: коротко
- Народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли застреленным 23 мая. Его нашла уборщица в туалете офиса депутата.
- Хотя все очень похоже на самоубийство, в такую версию не верят его близкие и коллеги. Мол, у Давиденко не было никаких оснований для этого, но было много планов.
- Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.