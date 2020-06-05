Рада без Ляшка – як село без церкви: політик іде до парламенту по округу Давиденка
ЦВК призначила вибори у 208 окрузі на Чернігівщині на 25 жовтня 2020 року. Саме тут пройшов до Верховної Ради загиблий нардеп Валерій Давиденко. Знову повернутись до парламенту виявив бажання головний радикал країни Олег Ляшко. Він заявив, що балотуватиметься на окрузі Давиденка.
Грошей на вибори в окрузі поки нема
До теми На вибори в окрузі померлого депутата Давиденка немає грошей, – ЦВК
Взяти до відома, виборчий процес починається з дня, наступного після опублікування цієї постанови,
– зазначила член Центрвиборчкому Олександра Кармаза.
Ляшко заявив про намір балотуватись
Рада без Ляшко – як село без церкви. Але зауважте, як парламент тягне з призначенням виборів. Вони спеціально це роблять, бо бояться поразки,
– переконаний Ляшко.
У нас там дуже потужна підтримка, і за мене голосували на президентських і на парламентських виборах, тому ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ і виграю вибори,
– заявив Ляшко.
Смерть Валерія Давиденка: коротко
- Народного депутата України Валерія Давиденка знайшли застреленим 23 травня. Його знайшла прибиральниця у туалеті офісу депутата.
- Хоча все дуже схоже на самогубство, у таку версію не вірять його близькі та колеги. Мовляв, у Давиденка не було жодних підстав для цього, але натомість було багато планів.
- Правоохоронці, які розслідують цю справу, розглядають три основні версії – самогубство, доведення до самогубства та вбивство.