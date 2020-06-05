ЦВК призначила вибори у 208 окрузі на Чернігівщині на 25 жовтня 2020 року. Саме тут пройшов до Верховної Ради загиблий нардеп Валерій Давиденко. Знову повернутись до парламенту виявив бажання головний радикал країни Олег Ляшко. Він заявив, що балотуватиметься на окрузі Давиденка.

Грошей на вибори в окрузі поки нема

Рішення про проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі ЦВК ухвалила на засіданні 5 червня, інформує "РБК-Україна"

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Взяти до відома, виборчий процес починається з дня, наступного після опублікування цієї постанови,

– зазначила член Центрвиборчкому Олександра Кармаза.

У ЦВК уточнили, що постанову опублікують 26 серпня. Голова ЦВК Олег Діденко пояснив, що бюджетних асигнувань для організації виборів немає, тому питання призначення дати голосування і публікацію постанови розвели в часі.

Ляшко заявив про намір балотуватись

Про наміри балотуватись до парламенту в колишньому окрузі Давиденка заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Рада без Ляшко – як село без церкви. Але зауважте, як парламент тягне з призначенням виборів. Вони спеціально це роблять, бо бояться поразки,

– переконаний Ляшко.

Ляшко зазначив, що у 2012 році уже проходив до парламенту у цьому окрузі, проте з того часу там перемагав Давиденко.

У нас там дуже потужна підтримка, і за мене голосували на президентських і на парламентських виборах, тому ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ і виграю вибори,

– заявив Ляшко.

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