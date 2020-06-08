У Києві на вулиці Заболотного виникла суперечка між водіями. Одним із них виявився охоронець лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка – Євген Стипанюк. За інформацією ЗМІ, він не лише спровокував конфліктну ситуацію, а і погрожував опоненту пістолетом. Натомість сам Стипанюк запевняє, що його обіцяли зарізати.

Інцидент за участю охоронця Ляшка: деталі

Подія сталася 7 червня. Про це пише телеграм-канал Teza.

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За інформацією ресурсу, Стипанюк керував чорним позашляховиком. І в один момент намагався нахабно перелаштуватися в іншу смугу. Але його не пропустили.



Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем Євгеном Стипанюком / Фото: Телеграм-канал Teza.

Зрештою охоронець Ляшка підрізав інше авто, заблокував його і вибіг з'ясовувати стосунки, погрожуючи пістолетом.

Також видання опублікувало відео інциденту.

Як імовірний охоронець Ляшка Стипанюк погрожував пістолетом під час конфлікту на дорозі: відео

Коментар Стипанюка про інцидент на дорозі

Стипанюк уже підтвердив, що саме він був учасником конфлікту на дорозі. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

Охоронець Ляшка, зокрема, переконує, що йому погрожували ножем та обіцяли зарізати. Тому він діяв з точки зору безпеки свого життя та здоров’я. Також Стипанюк, розповів, що має травматичний пістолет. Володіє він цією зброєю з 2017 року.

"Сподіваюсь, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери. Певен, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюсь, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що каже цей зловмисник, який погрожував мені вбивством", – заявив він.

Крім того, Стипанюк запевнив, що правил дорожнього руху не порушував. Тому сподівається, що це теж зафіксували.

Олег Ляшко жодного стосунку до цього не має та не був присутнім під час цього інциденту,

– підсумував охоронець лідера "Радикальної партії".

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Що відомо про Євгена Стипанюка

Він уже не вперше є фігурантом скандалів. Зокрема, торік Стипанюк побив народного депутата Андрія Геруса в аеропорту "Бориспіль". У підсумку йому оголосили підозру за статтею про пособництво в насильстві над державним діячем.

Стипанюку загрожувало до 5 років в’язниці. Але йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Взяли його на поруки народні депутати від фракції "Батьківщина" – Олексій Кучеренко та Михайло Волинець.

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Крім того, у мережі Євген Стипанюк відзначається неабиякою любов’ю до православ’я та публікує дописи про віру в Бога.



Стипанюк публікує дописи про православ'я та віру в Бога