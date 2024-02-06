Собственно, сначала было известно, что в результате жуткого ДТП 13 детей стали сиротами. А позже журналисты рассказали, что в двух семьях, родители которых погибли, воспитывались 23 детей. Известно, что их родители в то утро ехали в соседний район на службу.

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Столкнулись микроавтобус и грузовик

Жуткое ДТП произошло утром 2 февраля. Тогда микроавтобус Mersedec Benz Vito врезался в грузовик DAF. Столкновение было чрезвычайно сильным, в результате чего в груду металла превратилась передняя часть автобуса.

В результате ДТП погибли 50-летний Леонид и 47-летняя Людмила Тихончуки. Они из села Витковичи. Также авария унесла жизни 43-летней Ирины и 44-летнего Владимира Боднаруков из села Богуши, что в Березновской общине Ровненской области. Леонид Тихончук в то трагическое утро находился за рулем микроавтобуса.

Известно, что две супружеские пары и еще одна знакомая ехали в соседний район. Там должно было состояться собрание христиан евангельской веры.

В пресс-службе Ровенской областной полиции сообщили, что микроавтобус выехал в то утро на встречную полосу. После этого транспортное средство столкнулось с грузовиком. Следствие занимается установлением точной причины смертельного ДТП.

По словам местных жителей, в месте, где произошло ДТП, дорога имеет сильное закругление. Кроме того, полосы движения достаточно узкие. Поэтому, тем отрезком дороги следует очень осторожно ехать.

Известно, что полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек. Виновному, по этой статье, грозит заключение сроком от 3 до 8 лет. Также ожидается изъятие водительского удостоверения на срок до трех лет.

С заработков вернулись старшие дети

Журналисты рассказывают, что с погибшими Ириной и Владимиром Боднаруками уже попрощались в селе Богуши.

У супругов было девять детей. Четверо из них совершеннолетние. Говорится о двух братьях и двух сестрах. Известно, что один из старших братьев имеет ДЦП. Старшие сестры, которым 18 и 20 лет, на момент ДТП были за границей на заработках. Они вернулись на похороны родителей.

Родители Ирины Боднарук будут помогать внуку, больному ДЦП. Что касается опекунства над младшими детьми, то этот вопрос решается. Его возьмут на себя кто-то из родственников супругов.

У нас в селе много верующих, и мы помогаем друг другу, поэтому эта семья без поддержки не останется. Младшему ребенку всего восемь лет. Больно смотреть, как дети переживают такое горе. Это очень хорошая семья, дети воспитаны, хорошо учатся в школе. У семьи собственный дом, хозяйство. Есть корова, куры, свой огород, где все работали. Очень дружные дети,

– поделился один из местных жителей.

Самому младшему ребенку второй супруги всего два года

Известно, что Леонид и Людмила Тихончуки жили в селе Витковичи. Они воспитывали 14 детей, из которых восемь – несовершеннолетние. Самому младшему ребенку всего два годика. Остальные ходят в школу: от 1 до 11 класса. Соседи об этой семье также тепло отзываются.



Леонид и Людмила Тихончуки воспитывали 14 детей / Фото Натальи Фаенко

Добрые люди, отзывчивые, всегда готовы были прийти на помощь. У них было много забот, ведь в доме столько детей. Но и родным или соседям они никогда не отказывали. Дети очень воспитанные, всегда ухоженные, как мама успевала за этим всем следить, даже не представляю,

– вспоминает один из местных жителей.

Обратим внимание на данные, предоставленные полицией. Они свидетельствуют о том, что в Украине на 26% возросло количество ДТП в 2023 году. Зарегистрировали 26 642 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3053 человека, а пострадали – 29 502.