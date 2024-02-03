Обстоятельства трагедии рассказал руководитель Ровенской ОГА Александр Коваль. ДТП произошло в Березновской общине Ровенской области.

Смотрите также В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: в салоне находилось полсотни человек

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской общины. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека", – рассказал председатель ОГА.

Без отцов и матерей остались дети из двух семей.

"В одной из семей родителей потеряло 8 несовершеннолетних детей, в другой – 5. Все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей ОГА держит ситуацию под контролем", – добавил Александр Коваль.

Обстоятельства аварии

У ГСЧС уточнили, что авария произошла вчера, 2 февраля около 10:00 утра. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик DAF в селе Михалин Ровенского района.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали из искореженных транспортных средств трех погибших и двух травмированных граждан.



В результате аварии в Ровенской области погибли четыре человека / Фото ГСЧС



Микроавтобус столкнулся с грузовиком / Фото ГСЧС

По данным полиции, на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 30-летнего жителя Клесова.

На месте происшествия погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки – 47-летняя жительница села Витковичи и 43-летняя жительница села Богуши.

"Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний умер в больнице", – отметили в полиции области.

Другие ДТП в Украине: