Обставини трагедії розповів керівник Рівненської ОДА Олександр Коваль. ДТП сталась у Березнівській громаді Рівненщини.
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"Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини", – розповів голова ОДА.
Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин.
"В одній із сімей батьків втратило 8 неповнолітніх дітей, в іншій – 5. Усі неповнолітні перебувають з родичами. Служба у справах дітей ОДА тримає ситуацію під контролем", – додав Олександр Коваль.
Обставини аварії
У ДСНС уточнили, що аварія сталась учора, 2 лютого близько 10:00 ранку. Зіштовхнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та вантажівка DAF у селі Михалин Рівненського району.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували із понівечених транспортних засобів трьох загиблих та двох травмованих громадян.
Унаслідок аварії на Рівненщині загинули четверо людей / Фото ДСНС
Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою / Фото ДСНС
За даними поліції, на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 30-річного жителя Клесова.
На місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки – 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.
"Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній помер у лікарні", – зазначили в поліції області.
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