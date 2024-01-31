Небезпечна ситуація виникла вранці в районі населеного пункту Міроцін поблизу міста Пшеворськ, розташованого неподалік від кордону з Україною. Там сталося зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки.

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Чи є постраждалі

Відомо, що у салоні автобуса перебували 50 людей. Він прямував у бік України.

За даними місцевих правоохоронців, а також генконсула України в Любліні Олега Куця, постраждалих немає. Жоден із пасажирів не потребував госпіталізації.

Аварію спричинила помилка водія автобуса. Кажуть, що він не дотримався безпечної дистанції до вантажівки, яка їхала попереду, унаслідок чого відбувся наїзд на тильну частину транспортного засобу.

Порушникові виписали штраф у розмірі 10 тисяч гривень.

Український автобус вилетів у кювет

Два дні тому майже на тому самому місці трапилася схожа ДТП. Тоді туристичний автобус пробив відбійник і з’їхав у кювет.

Відомо, що у транспортному засобі було 65 пасажирів і два водії. Всі – громадяни України.

Загалом постраждало 5 людей. Одного чоловіка доставили до медзакладу для обстеження, ще чотирьом надали допомогу на місці.

Минулося без серйозних травмувань завдяки тому, що автобус не перекинувся. Встановлено, що за кермом перебував 39-річний українець. Він був тверезим. Ймовірно, ДТП сталася через те, що керманич перевищив швидкість. Його оштрафували.

27 січня поблизу польсько-українського кордону теж сталася аварія за участь українського автобуса. У ній постраждали 20 людей.