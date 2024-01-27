Про це повідомила представниця відділу контактів із ЗМІ поліції Люблінського воєводства (Польща) Малгожата Сковронська.

Увага У Польщі перекинувся український автобус: десятки людей у лікарні

"За попередніми даними, водій автобуса Setra не впорався з керуванням на повороті і це призвело до того, що транспортний засіб перекинувся", – повідомили в польській поліції.

Речниця також зазначила, що водіям провели перевірку на алкотестері, за її результатами встановлено, що обидва водії були тверезими.

Обставини ДТП, що з постраждалими

Аварія сталася близько 5 ранку (за київським часом) на дорозі місцевого значення в населеному пункті Големб'є. На момент ДТП в автобусі перебували 59 пасажирів і двоє водіїв – усі громадяни України.

До лікарень у Грубешові, Замосці і Томашові Любельському доставлено 20 людей. Зазначають, що потерпілі мають незначні ушкодження. За словами представниці поліції, "ніхто не отримав серйозних травм".

Сковронська додала, що інших пасажирів поселили у тимчасовий притулок у світлиці в населеному пункті, де сталася автопригода.

Представниця поліції поінформувала, що на місці ДТП на цей момент ще працює поліція і прокурор, який вирішуватиме, якими будуть подальші дії щодо водія українського автобуса.

З потерпілими контактує консул

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП також на контролі лікування постраждалих громадян.

Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів.