Об этом сообщили в ГСЧС. Также показали кадры ужасных последствий дорожно-транспортного происшествия.

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Что известно о ДТП возле Шевченково на Черниговщине

ДТП произошло возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

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На Черниговщине произошло смертельное ДТП / фото ГСЧС

В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения,

– сообщили в ГСЧС.

Также отметили, что на месте происшествия работали спасатели и правоохранители.

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В результате ДТП погибли 4 человека / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!