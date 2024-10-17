Про це повідомили в ДСНС. Також показали кадри жахливих наслідків дорожньо-транспортної пригоди.

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Що відомо про ДТП біля Шевченкового на Чернігівщині

ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

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На Чернігівщині сталася смертельна ДТП / фото ДСНС

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ" загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 року народження,

– повідомили в ДСНС.

Також зазначили, що на місці події працювали рятувальники та правоохоронці.

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Внаслідок ДТП загинули 4 людей / Фото ДСНС

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