Правоохоронці встановили попередню причину жахливої ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Причина ДТП на Львівщині

За даними поліції, ДТП сталася в п'ятницю, 11 жовтня, о 06:25 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Чишки.

Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смуху зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite,

– ідеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що за кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком – мешканець Дрогобицького району віком 19 років, автобусом – 35-річний житель міста Хмельницький.

Станом на 16:40 відомо, що від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса віком 49 років. Зазначається, що тілесні ушкодження отримали 34 особи – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – 4 дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також 4 іноземців.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ККУ.

В поліції зазначили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Триває досудове розслідування.

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