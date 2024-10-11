Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в ефірі "Ми Україна".

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Аварію спричинив водій вантажівки

"Водій вантажівки Renault, 54-річний мешканець Хмельницької області виїхав на "зустрічну" смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Sprinter, а далі врізався у легкове авто і в автобус", – зазначила речниця.

В автобусі "Варшава-Одеса" їхали українці з різних регіонів, які поверталися з Польщі додому, а також мешканці Швейцарії. Наразі вони в лікарні, отрмують необхідну допомогу.

На місці працює евакуатор, поліція завершує першочергові слідчі дії.

У моторошній ДТП загинули троє людей

Зауважимо, що маштабна ДТП за участі автобуса, вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів сталась сьогодні, 11 жовтня, поблизу села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп.

Унаслідок ДТП загинули троє осіб – водій та пасажир вантажівки, а також пасажир автобуса. Їхні дані наразі встановлюються.

За інформацією пресслужби Першого медоб'єднання Львова, до лікарень міста доправлено 32 постраждалих, серед яких три дитини.

Медики повідомили, що до лікарні святого Пантелеймона було доставлено 22 людини. Важко травмована 60-річна жінка перебуває в реанімації. П’ять пацієнтів у стані середньої важкості, а 16 – отримали легкі травми.

Семеро осіб були госпіталізовані до лікарні святого Луки. Двоє з них знаходяться в реанімації в важкому стані, четверо — у середньому, а одна пацієнтка має незначні ушкодження.

Трьох дітей, які отримали струс головного мозку, доправили до дитячої лікарні святого Миколая. Зараз їхній стан стабільний.