На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули три людини, кілька десятків отримали поранення.

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Кадри з місця смертельної аварії

Зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Skoda та автобуса Plaxton Elite відбулося на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Чишки Львівського району. У поліції уточнили, що серед загиблих водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса.

Масштабна ДТП на Львівщині / Фото Поліція Львівської області

До слова, нещодавно на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі буйвола.