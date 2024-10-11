Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Аварія сталась поблизу села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сьогодні зранку, 11 жовтня.

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Станом на 07:00 було відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих, які мають травми різного ступеня важкості. Згодом в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до двох.

У ДТП потрапив рейсовий автобус "Варшава-Одеса", вантажівка "Нової пошти" та кілька легкових авто.

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники, зауважив Козицький.



На об'їзній біля Львова масштабна ДТП / Фото Нацполіції

Унаслідок аварії є загиблі на постраждалі / Фото Нацполіції



Рух повністю перкритий / Фото Нацполіції

Рух дуже ускладнений

В патрульній поліції Львівщини повідомили, станом на 7:35 рух скеровують через Винники у напрямку Чопу. Через Давидів у напрямку Києва. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

"Рух дуже ускладнений. Усі служби повідомлені. Патрульні поліцейські на місці події регулюють рух та допомагають рятувати потерпілих", – повідомили правоохоронці.

Учора, 10 жовтня на автодорозі № 28 у польській Медиці, поблизу кордону з Україною, сталася ДТП, у якій загинули двоє українців – 45-річна жінка та 60-річний чоловік. За попередніми даними, мікроавтобус Fiat врізався у задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. В авто перебували 7 громадян України.