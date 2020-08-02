Жуткое ДТП в Черкасской области с участием трех автомобилей: есть погибший и пострадавшие – фото
В Черкасской области 2 августа произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб водитель одной из машин, еще четыре человека пострадали.
ДТП произошло около 7 утра на трассе Черкассы – Золотоноша, вблизи села Деньги. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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Что известно об обстоятельствах аварии
- По данным местных СМИ, водитель микровтобуса якобы заснул за рулем и выехал на встречную полосу, после чего врезался в два автомобиля ВАЗ.
- В результате столкновения водитель одного из автомобилей ВАЗ погиб на месте.
- С одной легковушки спасатели вытащили 64-летнего мужчину и его жену. Обох отправили в Черкасскую больницу.
- Пассажирку с другого авто, 44-летнюю женщину, медики также госпитализировали с тяжелыми травмами.
Один из искореженных автомобилей / Фото издания "Прочерк"
Медики госпитализировали пострадавших в результате ДТП / Фото издания "Прочерк"
Микроавтобус врезался в ВАЗ / Фото ГСЧС
Приблизительное место аварии на карте: