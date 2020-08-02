В Черкасской области 2 августа произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб водитель одной из машин, еще четыре человека пострадали.

ДТП произошло около 7 утра на трассе Черкассы – Золотоноша, вблизи села Деньги. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. К теме Смертельное ДТП на Харьковщине с участием грузовика: детали и фото Что известно об обстоятельствах аварии По данным местных СМИ, водитель микровтобуса якобы заснул за рулем и выехал на встречную полосу, после чего врезался в два автомобиля ВАЗ.

В результате столкновения водитель одного из автомобилей ВАЗ погиб на месте.

С одной легковушки спасатели вытащили 64-летнего мужчину и его жену. Обох отправили в Черкасскую больницу.

Пассажирку с другого авто, 44-летнюю женщину, медики также госпитализировали с тяжелыми травмами.

Один из искореженных автомобилей / Фото издания "Прочерк" Медики госпитализировали пострадавших в результате ДТП / Фото издания "Прочерк" Микроавтобус врезался в ВАЗ / Фото ГСЧС Приблизительное место аварии на карте: