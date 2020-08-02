Моторошна ДТП на Черкащині за участю трьох автівок: є загиблий і постраждалі – фото
У Черкаській області 2 серпня сталася ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті аварії загинув водій однієї з машин, ще четверо людей постраждали.
ДТП трапилась близько 7 ранку на трасі Черкаси – Золотоноша, поблизу села Деньги. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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Що відомо про обставини аварії
- За даними місцевих ЗМІ, водій мікровтобуса начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в два автомобілі ВАЗ.
- В результаті зіткнення водій одного з автомобілів ВАЗ загинув на місці.
- З одного легковика рятувальники витягнули 64-річного чоловіка та його дружину. Обох відправили до Черкаської лікарні.
- Пасажирку з іншого авто, 44-річну жінку, медики також госпіталізували з важкими травмами.
Одна з понівечених автівок / Фото видання "Прочерк"
Медики госпіталізували постраждалих в результаті ДТП / Фото видання "Прочерк"
Мікроавтобус врізався у ВАЗ / Фото ДСНС
Приблизне місце аварії на карті: