У Черкаській області 2 серпня сталася ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті аварії загинув водій однієї з машин, ще четверо людей постраждали.

ДТП трапилась близько 7 ранку на трасі Черкаси – Золотоноша, поблизу села Деньги. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. До теми Смертельна ДТП на Харківщині за участю вантажівки: деталі та фото Що відомо про обставини аварії За даними місцевих ЗМІ, водій мікровтобуса начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в два автомобілі ВАЗ.

В результаті зіткнення водій одного з автомобілів ВАЗ загинув на місці.

З одного легковика рятувальники витягнули 64-річного чоловіка та його дружину. Обох відправили до Черкаської лікарні.

Пасажирку з іншого авто, 44-річну жінку, медики також госпіталізували з важкими травмами.

Одна з понівечених автівок / Фото видання "Прочерк"

Медики госпіталізували постраждалих в результаті ДТП / Фото видання "Прочерк"

Мікроавтобус врізався у ВАЗ / Фото ДСНС Приблизне місце аварії на карті: