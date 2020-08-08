Страшное ДТП на Житомирщине: фура влетела в маршрутку, есть погибшие – фото, видео 18+
В Житомирской области в Коростинском районе 8 августа произошла смертельная авария с участием грузовика и маршрутки. В результате ДТП умерли четверо людей.
Авария произошла около 17 часов на 143 километре трассы Киев – Ковель, на выезде из села Грозино. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Что известно о пострадавших и обстоятельства аварии
- В результате ДТП погибли четверо человек: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы. Его отправили в больницу.
- По предварительным данным произошло лобовое столкновение маршрутки "Фольксваген Крафтер", следовавший из Киева к поселку Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.
- Со слов очевидцев, удар был такой силы, что кабина у фуры оторвалась, а микроавтобус разорвало и он начал гореть. На место аварии прибыли пожарные и медики. Спасатели тушили горящую машину и извлекли тела людей.
Смотрите видео с места ДТП на Житомирщине:
Авария возле села Грозино / фото Нацполиции
Водителя грузовика госпитализировали / фото Нацполиции
Примерное место ДТП на карте: