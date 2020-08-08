В Житомирской области в Коростинском районе 8 августа произошла смертельная авария с участием грузовика и маршрутки. В результате ДТП умерли четверо людей.

Авария произошла около 17 часов на 143 километре трассы Киев – Ковель, на выезде из села Грозино. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Смотрите также В Днепре свадебный кортеж попал в ДТП, пострадали дети: фото, видео Что известно о пострадавших и обстоятельства аварии В результате ДТП погибли четверо человек: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы. Его отправили в больницу.

По предварительным данным произошло лобовое столкновение маршрутки "Фольксваген Крафтер", следовавший из Киева к поселку Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

Со слов очевидцев, удар был такой силы, что кабина у фуры оторвалась, а микроавтобус разорвало и он начал гореть. На место аварии прибыли пожарные и медики. Спасатели тушили горящую машину и извлекли тела людей. Смотрите видео с места ДТП на Житомирщине:​ Авария возле села Грозино / фото Нацполиции Водителя грузовика госпитализировали / фото Нацполиции Примерное место ДТП на карте: