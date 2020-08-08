У Житомирській області в Коростинському районі 8 серпня сталася смертельна аварія за участю вантажівки і маршрутки. В результаті ДТП загинули четверо людей.

Аварія трапилась близько 17 години на 143 кілометрі траси Київ – Ковель, на виїзді із села Грозине. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Дивіться також У Дніпрі весільний кортеж потрапив у ДТП, постраждали діти: фото, відео Що відомо про постраждалих та обставини аварії У результаті ДТП загинули четверо людей: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми. Його відправили до лікарні.

За попередніми даними відбулося лобове зіткнення маршрутки "Фольксваген Крафтер", що прямував із Києва до селища Лугини, з фурою "МАН" з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху. Водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку.

Зі слів очевидців, удар був такої сили, що кабіна у фури відірвалася, а мікроавтобус розірвало і він почав горіти. На місце аварії прибули пожежники і медики. Рятувальники гасили палаючу автівку та витягували тіла людей. Дивіться відео з місця ДТП на Житомирщині:

Аварія біля села Грозине / Фото Нацполіції

Водія вантажівки госпіталізували / Фото Нацполіції Приблизне місце ДТП на мапі: