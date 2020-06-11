В Хмельницкой области 11 июня на автодороге Житомир – Черновцы произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла около 9:50 утра вблизи села Ружичанка. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Смотрите также: На полной скорости в фуру: смертельное ДТП на Киевщине – фото, видео Что известно о погибших и обстоятельствах ДТП По данным правоохранителей и спасателей, столкнулись два грузовых микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Погибли два водителя микроавтобусов. Одному из них было 48, а другому 35 лет. Также не удалось спасти 60-летнюю пассажирку.

Чтобы извлечь тела погибших из искореженных машин, спасателям пришлось использовать спецтехнику.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Спасатели деблокировали тела погибших в ДТП / Фото ГСЧС Смотрите видео с места аварии на Хмельнитчине: