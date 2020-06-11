Жуткое ДТП на трассе Житомир – Черновцы: есть погибшие – фото, видео
В Хмельницкой области 11 июня на автодороге Житомир – Черновцы произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека.
Авария произошла около 9:50 утра вблизи села Ружичанка. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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Что известно о погибших и обстоятельствах ДТП
- По данным правоохранителей и спасателей, столкнулись два грузовых микроавтобуса Mercedes Sprinter.
- Погибли два водителя микроавтобусов. Одному из них было 48, а другому 35 лет. Также не удалось спасти 60-летнюю пассажирку.
- Чтобы извлечь тела погибших из искореженных машин, спасателям пришлось использовать спецтехнику.
- Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Спасатели деблокировали тела погибших в ДТП / Фото ГСЧС
Смотрите видео с места аварии на Хмельнитчине: