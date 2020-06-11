Моторошна ДТП на трасі Житомир – Чернівці: є загиблі – фото, відео
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У Хмельницькій області 11 червня на автодорозі Житомир – Чернівці сталася смертельна аварія. В результаті ДТП загинуло троє людей.
Аварія трапилася близько 9:50 ранку поблизу села Ружичанка. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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Що відомо про загиблих та обставини ДТП
- За даними правоохоронців та рятувальників, зіткнулися два вантажні мікроавтобуси Mercedes Sprinter.
- Загинули два водії мікроавтобусів. Одному з них було 48, а іншому 35 років. Також не вдалося врятувати 60-річну пасажирку.
- Щоб витягнути тіла загиблих із понівечених машин, рятувальникам довелося використовувати спецтехніку.
- Причини і обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
Рятувальники деблокували тіла загиблих в ДТП / Фото ДСНС
Дивіться відео з місця аварії на Хмельниччині: